Bambina di due anni precipita dal secondo piano ma resta miracolosamente illesa

tragedia sfiorata

COSENZA Una bambina di appena due anni è rimasta ferita dopo essere precipitata accidentalmente da una finestra situata al secondo piano di un edificio a Corigliano Rossano. Lo riporta la “Gazzetta del Sud”. L’allarme è scattato immediatamente: alcuni passanti, assistendo alla scena, hanno contattato il 118. Il personale sanitario, giunto sul posto in pochi minuti, ha prestato le prime cure alla piccola e ne ha disposto il trasferimento all’ospedale di Rossano per gli accertamenti del caso. Secondo le prime informazioni, la bambina ha riportato diverse contusioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, l’impatto sarebbe stato parzialmente attutito dalla presenza di un’auto parcheggiata proprio sotto la finestra dalla quale la piccola è caduta, circostanza che potrebbe aver contribuito a limitare le conseguenze dell’incidente. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e verificare le circostanze che hanno portato alla caduta. (redazione@corrierecal.it)

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