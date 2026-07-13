Campo rom di Scordovillo a Lamezia, al via le operazioni di demolizione delle baracche

il “giro di vite”

LAMEZIA TERME Hanno avuto inizio le operazioni per eliminare la baraccopoli del campo nomadi di Scordovillo a Lamezia Terme. “Con l’avvio delle operazioni di sgombero e la messa in sicurezza dell’area di Scordovillo, si compie un passo decisivo verso il superamento di una delle criticità ambientali più complesse del territorio”, spiega in una nota il commissario straordinario per le Bonifiche Giuseppe Vadalà. “L’avvio di questo intervento – aggiunge – segna la fine di una situazione di degrado che ha compromesso l’equilibrio ambientale e la salubrità dell’area, con particolare attenzione alla tutela della salute pubblica, vista la vicinanza alla struttura ospedaliera. Il ruolo del nostro Ufficio in questa operazione è stato quello di fornire il necessario supporto tecnico-amministrativo per definire un percorso di bonifica rigoroso. La nostra missione è garantire che, una volta completate le operazioni di sgombero e demolizione, l’area sia sottoposta a tutti i necessari interventi di risanamento ambientale”. Il Generale Vadalà sottolinea inoltre l’importanza del metodo di lavoro adottato: “Il risultato che stiamo osservando non è il frutto di un singolo intervento, ma di una straordinaria e proficua sinergia istituzionale. La capacità di coordinamento dimostrata dalla prefettura di Catanzaro, l’impulso decisivo del Governo e del ministero dell’Interno, la collaborazione della Regione Calabria e l’impegno del Comune, uniti alla sensibilità dimostrata nel dialogo con il territorio, hanno permesso di coniugare l’esigenza di legalità con quella di tutela ambientale e inclusione sociale. Ringrazio tutte le forze dell’ordine e gli enti che, con estrema professionalità, stanno operando sul campo per trasformare quella che era una ‘bomba ecologica’ in un territorio restituito alla comunità e al ripristino del decoro”.

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