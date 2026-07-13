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tra criticità e proposte

Faccia a faccia Giansanti-Lollobrigida sul futuro dell’agricoltura italiana

Mercoledì 15 luglio alle 18 a Palazzo della Valle (Roma)

Pubblicato il: 13/07/2026 – 16:10
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Faccia a faccia Giansanti-Lollobrigida sul futuro dell’agricoltura italiana
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ROMA Mercoledì 15 luglio, ore 18, a Palazzo della Valle (Roma), il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti dialogherà con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida in un faccia a faccia dedicato alle prospettive dell’agricoltura italiana tra identità, competitività e sviluppo. Partendo dalla situazione attuale delle produzioni di punta del nostro Paese, saranno esaminate le criticità e avanzate proposte per superare le emergenze e rafforzare le filiere, a partire dalle imprese agricole. Il confronto, moderato dalla giornalista Annalisa Bruchi, rappresenta la parte pubblica dell’assemblea estiva confederale ed è aperto alla stampa.

Nella foto d’archivio Giansanti e Lollobrigida in un incontro del febbraio 2024

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