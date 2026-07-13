Lungro, rubata la collana in oro dalla Statua della Madonna del Carmelo: arrestato l’autore del furto

le indagini lampo

LUNGRO Nella mattinata di ieri, i militari dell’Arma sono intervenuti presso la Cattedrale “San Nicola di Mira” dell’Eparchia di Lungro, a seguito del furto di una collana in oro e pietre preziose, asportata qualche istante prima dalla statua della Madonna del Carmelo, portata proprio quella mattinata in processione lungo le strade della piccola cittadina arberesche. Grazie a immediate investigazioni e all’attenta analisi delle immagini dell’impianto di videosorveglianza, gli operanti hanno in breve tempo identificato il presunto reo, un ventenne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Le ininterrotte ricerche si sono concluse solo nel corso della notte successiva, quando i Carabinieri di Lungro hanno rintracciato e arrestato il giovane nel comune di San Lorenzo del Vallo (CS), recuperando la refurtiva precedentemente venduta ad un altro soggetto del posto, quest’ultimo denunciato per ricettazione. La preziosa collana – dall’inestimabile valore religioso – è stata subito restituita all’Eparca di Lungro.

Il giovane, in considerazione degli elementi raccolti, in virtù dell’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari e con il fondamentale coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, è stato arrestato in flagranza per furto aggravato e tradotto presso la Casa Circondariale di Castrovillari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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