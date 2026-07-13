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Cambiamenti climatici

Siccità, Gallo: «In Calabria situazione sotto controllo, laghi pieni»

L’assessore regionale all’Agricoltura: «Dobbiamo prepararci ai cambiamenti climatici. Già riunita l’unità di crisi»

Pubblicato il: 13/07/2026 – 13:28
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Siccità, Gallo: «In Calabria situazione sotto controllo, laghi pieni»
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CATANZARO «L’ondata di siccità segue una grossa ondata di piogge. Ormai questi periodi di lunga siccità si alternano a periodi di lunga piovosità e dobbiamo prepararci ad affrontare questi cambiamenti climatici. Spero che quest’anno la siccità non metta in crisi i nostri sistemi di coltivazione perché i laghi sono pieni e non dovrebbe mancare l’acqua nemmeno nelle aree più critiche come quella del Crotonese dove non sta piovendo». Lo ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo, rispondendo ai giornalisti a margine di un incontro alla Cittadella regionale di Catanzaro. «Per il momento la situazione è totalmente sotto controllo. Abbiamo già riunito l’unità di crisi della siccità in Regione», ha concluso Gallo.

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