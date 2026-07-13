Vibo Valentia, scattano i controlli: un arresto per droga, catture e tolleranza zero sulle strade

sicurezza e contrasto alla criminalità

VIBO VALENTIA L’Arma dei Carabinieri, anche per questo weekend, ha eseguito servizi di controllo straordinario dell’intero territorio provinciale, finalizzati al contrasto della criminalità diffusa, dello spaccio di sostanze stupefacenti e delle condotte che mettono a rischio la sicurezza pubblica e la sicurezza della circolazione stradale. Nel corso delle attività, a Rombiolo, i Carabinieri della Compagnia di Tropea, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 53enne ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Determinante si è rivelata l’attività di osservazione svolta dai militari, che ha consentito di documentare la cessione di due dosi di cocaina a un acquirente, successivamente segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. La conseguente perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire 15,70 grammi di cocaina, ulteriori 3 grammi circa della medesima sostanza già suddivisi in otto dosi confezionate con le stesse modalità di quelle appena cedute, 700 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, nonché un bilancino di precisione. Al termine delle formalità di rito, il 53enne è stato sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari. Nella giornata odierna, all’esito del giudizio direttissimo, il Giudice, convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti dell’indagato la sostituzione della predetta misura con quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nel quadro dei servizi predisposti, a Mileto, i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione a un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola nei confronti di un soggetto già sottoposto agli arresti domiciliari. Il provvedimento dispone l’espiazione della pena definitiva di 7 anni, 11 mesi e 2 giorni di reclusione per una serie di rapine commesse tra il 1° e il 15 marzo nei comuni di Sant’Anastasia, Cercola e Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia. Sempre in tale ambito, a Cessanti, i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal Tribunale Ordinario di Vercelli. Il provvedimento dispone l’espiazione della pena di 9 mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 450 euro, nei confronti di una donna condannata per il reato di truffa in concorso, commesso tra il 13 dicembre 2013 e il 1° marzo 2014 nelle province di Vercelli e Novara. Espletate le formalità di rito, la donna è stata sottoposta alla misura della detenzione domiciliare presso la propria abitazione. Inoltre, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Tropea hanno deferito alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia un uomo per la violazione del divieto di accesso ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento (DACUR). Nel corso dei controlli, i militari hanno accertato la presenza dello stesso all’interno di un esercizio pubblico, in violazione del provvedimento emesso dal Questure di Vibo Valentia. A Tropea, invece, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno deferito alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia un automobilista per guida in stato di ebbrezza alcolica. Nel corso di un controllo alla circolazione stradale, l’uomo è stato sorpreso alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico pari a 1,03 g/l, accertato mediante etilometro. Nei suoi confronti è stato disposto il ritiro della patente di guida. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Serra San Bruno, impegnati in specifici servizi nei comuni di Capistrano, Polia e Acquaro, hanno deferito alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia tre persone per violazioni in materia di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Nei tre casi si è proceduto al ritiro della patente di guida e al sequestro amministrativo dei veicoli ai fini della confisca, nei casi previsti dalla normativa vigente. In particolare, a Capistrano un automobilista è risultato positivo al test tossicologico preliminare (DrugWipe) e ai successivi accertamenti sanitari, che hanno confermato l’assunzione di tetraidrocannabinolo (THC). A Polia un conducente ha rifiutato di sottoporsi sia al test tossicologico preliminare (DrugWipe) sia ai successivi accertamenti presso una struttura ospedaliera. Ad Acquaro, infine, un altro soggetto, controllato mentre conduceva un velocipede, è risultato positivo al test preliminare e ha successivamente rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari. Nell’ambito dei medesimi servizi, ulteriori tre conducenti sono stati sanzionati amministrativamente, con contestuale ritiro della patente di guida, poiché sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Complessivamente, nel corso delle attività, sono stati controllati circa 184 mezzi e 364 persone.

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