Acri, Sinistra Italiana AVS nella maggioranza consiliare: Angelo Cofone nominato assessore

i partiti nei territori

ACRI Questa mattina, ad Acri, si è tenuta la conferenza stampa con cui è stato ufficializzato l’ingresso di Sinistra Italiana AVS nella maggioranza consiliare, con la nomina del neo assessore Angelo Cofone e l’ingresso del neo consigliere comunale Pietro Cofone.

All’incontro hanno preso parte l’onorevole Franco Mari, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, il segretario regionale Fernando Pignataro, il segretario provinciale Michele Cosentino, il sindaco di Acri Pino Capalbo e la presidente dell’Assemblea regionale del Partito Democratico Maria Locanto.

«Quella di oggi, qui ad Acri, non rappresenta né un punto di partenza né un punto di arrivo. È un passaggio all’interno di un percorso più ampio, frutto di un lavoro che prosegue ogni giorno. È questo il modo in cui intendiamo fare politica: con responsabilità, coerenza e con la consapevolezza che il cambiamento si costruisce passo dopo passo. L’ingresso di Sinistra Italiana AVS nella maggioranza – è scritto in una nota – si inserisce in un percorso politico e identitario che riflette anche la tendenza nazionale a costruire un’alleanza progressista, capace di valorizzare sensibilità, competenze ed esperienze diverse, con l’obiettivo di promuovere politiche orientate alla giustizia sociale e alla sostenibilità ambientale. Negli ultimi mesi, diverse mozioni presentate da Alleanza Verdi e Sinistra sono state accolte dall’Amministrazione comunale, confermando l’esistenza di una convergenza sui alcuni temi programmatici. Il dialogo politico che ha portato all’attuale assetto amministrativo rappresenta quindi la naturale evoluzione di un confronto costruttivo e pone le basi per proseguire un percorso condiviso, nell’interesse della comunità acrese» conclude AVS.