Canoni di locazione non riscossi e mancati sfratti, la Corte dei Conti notifica un invito a dedurre a commissari e dirigenti Aterp

l’indagine

CATANZARO La Procura regionale della Corte dei Conti ha disposto un invito a dedurre per diverse persone nell’ambito di un accertamento su presunte irregolarità nella gestione di alloggi popolari in Calabria. Secondo quanto si è appreso, la magistratura contabile ipotizza un danno erariale di circa 4,5 milioni a carico di dirigenti, ex e attuali, e funzionari dell’Aterp che non avrebbero proceduto alla riscossione dei canoni di locazione degli inquilini morosi o allo sfratto per il mancato pagamento dei fitti. L’invito a dedurre è stato notificato dalla Guardia di Finanza, delegata dalla Procura contabile, ai commissari straordinari pro tempore dell’Aterp Ambrogio Mascherpa e Paolo Petrolo, all’attuale commissario Maria Grazia Iannini, ai dirigenti Pasquale Cannatelli, Mario Talarico, Eugenia Rita Minicò, Domenico Albino, Giuseppe Barilaro, Luciano De Pascali. Tutti loro adesso potranno, nei termini di legge, controdedurre fornendo la loro versione dei fatti e chiarire la propria posizione. (redazione@corrierecal.it)

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