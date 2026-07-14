Reggina, l’attesa continua. Marchionni verso la panchina

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REGGIO CALABRIA L’attesa continua, ma la sensazione è che il momento delle prime ufficialità sia ormai alle porte. In casa Reggina il silenzio delle ultime settimane ha inevitabilmente alimentato la curiosità e la tensione della tifoseria, soprattutto mentre molte delle dirette concorrenti, comprese diverse realtà calabresi, hanno già definito assetti societari e programmi tecnici in vista della nuova stagione.

Il nuovo corso targato Claudio Lotito sembra però essere pronto a entrare nella fase operativa. Da settimane ormai è dato per certo l’arrivo di Giancarlo Romairone nel ruolo di direttore sportivo, figura alla quale sarà affidato il compito di costruire una squadra competitiva e delineare il progetto tecnico amaranto.

Anche per la panchina la scelta sarebbe ormai stata effettuata. Dopo un lungo casting, la società avrebbe individuato in Marco Marchionni, reduce dall’esperienza al Ravenna, l’allenatore dal quale ripartire. Manca soltanto l’ufficialità, ma tutti gli indizi portano verso questa direzione.

Nel frattempo si lavora anche all’organizzazione del ritiro precampionato. Tra le ipotesi più concrete c’è quella di Cucullaro, a Gambarie d’Aspromonte, che potrebbe ospitare la preparazione estiva della squadra prima dell’inizio degli impegni ufficiali.

Parallelamente prende forma anche l’organico dal quale ripartire. Al momento la rosa è ancora ridotta e destinata a essere profondamente rinforzata nel corso del mercato. In difesa figurano Davide e Roberto Girasole, insieme a Fomete, Verduci, Curatola e Martorano. A centrocampo, invece, gli elementi attualmente a disposizione sono Porcino, Chirico, Macrì e Scali, mentre il reparto offensivo può contare su Palumbo, Pellicanò, Di Grazia e Randisi.

La piazza amaranto aspetta ora soltanto che il club rompa il silenzio. Le prossime ore potrebbero essere decisive per l’annuncio del nuovo direttore sportivo e del nuovo allenatore, primi tasselli di un progetto che punta a riportare entusiasmo e competitività. Da quel momento potrà entrare nel vivo anche il mercato, chiamato a completare una rosa che, allo stato attuale, necessita ancora di numerosi innesti per affrontare con ambizione la nuova stagione. (redazione@corrierecal.it)

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