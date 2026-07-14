Colpo ai clan a Reggio, Occhiuto: «Segnale forte, la Calabria vuole liberarsi dalla ‘ndrangheta»

il commento

«La vasta operazione condotta a Reggio Calabria è di straordinaria rilevanza e conferma, ancora una volta, la presenza forte e determinata dello Stato sul nostro territorio. Il lavoro della Dda di Reggio Calabria, guidata dal procuratore della Repubblica Giuseppe Borrelli, e l’impegno dei Carabinieri e della Polizia di Stato, protagonisti di questo importante blitz, testimoniano la capacità delle istituzioni di contrastare con determinazione la ’ndrangheta. Un ringraziamento va anche al governo guidato da Giorgia Meloni, che sin dal suo insediamento ha posto il contrasto alle mafie e alla criminalità organizzata tra le priorità della propria azione, per garantire sicurezza e legalità ai cittadini e ai territori. La Calabria è una terra che vuole liberarsi definitivamente dal condizionamento criminale e costruire il proprio futuro sulle opportunità, sul lavoro e sullo sviluppo. Operazioni come quella di oggi rappresentano un segnale importante per i cittadini, per gli imprenditori e per tutti coloro che ogni giorno scelgono di stare dalla parte dello Stato. Alle donne e agli uomini impegnati in questa battaglia va la gratitudine della Regione Calabria e di tutti i calabresi». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

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