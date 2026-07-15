Amaco, il Consorzio Valle Crati avvia il piano per salvare i 111 lavoratori

la vertenza

COSENZA Il Consorzio Valle Crati scende in campo per provare a salvare Amaco S.p.A. – Azienda per la Mobilità nell’Area Cosentina e tutelare i 111 lavoratori dell’azienda. Il Consiglio di amministrazione, presieduto dall’avvocato Maximiliano Granata, ha approvato una delibera con cui avvia uno studio di fattibilità tecnico, giuridico ed economico per verificare la possibilità che il Consorzio possa assumere un ruolo nella gestione del trasporto pubblico locale nell’area urbana di Cosenza e nei comuni consorziati.

L’atto non prevede l’acquisto di Amaco, oggi in liquidazione giudiziale con esercizio provvisorio, ma rappresenta il primo passo concreto verso una possibile soluzione pubblica capace di garantire la continuità del servizio e la tutela dell’occupazione. La delibera affida al presidente Granata il compito di aprire un confronto con Regione Calabria, Comune di Cosenza, curatore della procedura e organizzazioni sindacali per costruire un percorso condiviso.

Tra i punti qualificanti del provvedimento c’è l’impegno a ricercare una soluzione che assicuri la continuità del servizio pubblico, la tutela dell’interesse collettivo, la salvaguardia dei livelli occupazionali e la sostenibilità economica della gestione.

L’iniziativa arriva in una fase che lo stesso Granata definisce di profondo rilancio per il Consorzio. Nel corso del convegno sul sistema idrico svoltosi a Castiglione Cosentino, il presidente ha ricordato come l’ente sia passato, secondo quanto da lui dichiarato, da un disavanzo di circa 40 milioni di euro a un avanzo di bilancio di circa 8 milioni di euro, una solidità finanziaria che oggi consentirebbe al Consorzio di guardare anche a nuovi servizi pubblici strategici.

Adesso la sfida è trasformare quella solidità economica in un progetto concreto. Se lo studio di fattibilità darà esito positivo, il Consorzio Valle Crati potrebbe diventare uno degli attori del rilancio del trasporto pubblico cosentino, con un obiettivo chiaro: garantire il servizio ai cittadini e salvaguardare i 111 posti di lavoro di Amaco.