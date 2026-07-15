Caldo, giovedì salgono a 15 le città col bollino rosso

da nord a sud

ROMA Continuano ad aumentare le città con il bollino rosso per le ondate di calore, in vista del picco di caldo previsto per metà settimana: oggi le città più calde saranno sette (Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma, Torino) per passare a 15 nella giornata di giovedì 16 luglio. Domani, infatti, oltre a queste avranno il bollino rosso del ministero della Salute anche Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. Il bollino Rosso (Livello 3) indica un’emergenza caldo con ondate di calore prolungate e forte rischio generale per la salute, anche per persone giovani e in buone condizioni.

Oggi le città col bollino arancione saranno 12: Ancona, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Milano, Palermo, Pescara, Rieti, Verona, Viterbo. Giovedì 16 luglio, invece, scenderanno a cinque: Bolzano, Milano, Trieste, Venezia e Verona. Il bollino arancione (Livello 2) indica rischio per i fragili. Le temperature sono alte e possono causare problemi di salute nei gruppi di persone più deboli (anziani, malati, bambini).