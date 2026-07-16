Agibilità e gestione dello stadio “Scida”, oggi il vertice decisivo: Crotone cerca una soluzione

la riunione

CROTONE Il futuro dello stadio Ezio Scida resta uno dei nodi principali per il Crotone in vista della nuova stagione. Oggi, 16 luglio, alle 17, in Prefettura è previsto un incontro con Comune, società e istituzioni per affrontare il tema dell’agibilità dell’impianto e individuare il percorso da seguire dopo il bando per la gestione andato deserto. Il presidente Gianni Vrenna nel giorno della presentazione alla stampa del tecnico Leandro Greco, ha spiegato che il club non ha potuto partecipare alla procedura perché mancavano certezze sull’agibilità della struttura e sui costi necessari per eventuali interventi di adeguamento. Rimane irrisolta anche la questione dei lavori: la tribuna alta dello Scida è smontata e non sono ancora stati indicati tempi definitivi per il ripristino. Spettatore interessato alla vicenda anche il Cosenza calcio di Eugenio Guarascio che ha avuto l’ok da parte del sindaco Vincenzo Voce e del presidente Vrenna ad ospitare le gare interne di campionato della squadra silana durante la riqualificazione del “Marulla”. (redazione@corrierecal.it)

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