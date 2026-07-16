Serra San Bruno, cercatore di funghi disperso nei boschi e rintracciato dai vigili del fuoco

l’intervento

SERRA SAN BRUNO Nella mattinata odierna, i Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia, distaccamento di Serra San Bruno, sono intervenuti per soccorrere una persona che si era smarrita nei boschi. Un uomo di 71 anni, impegnato nella ricerca di funghi in località Ninfo, nel comune di Serra San Bruno, ha perso l’orientamento dopo aver smarrito il sentiero di ritorno. L’uomo ha quindi contattato la Sala Operativa del Comando Provinciale di Vibo Valentia, che ha immediatamente inviato sul posto la squadra operativa del distaccamento di Serra San Bruno. Le ricerche sono state avviate sulla base delle celle telefoniche agganciate dal cellulare del disperso. Dopo circa 20 minuti, grazie alla localizzazione tramite traccia GPS e ai segnali acustici della sirena del mezzo dei Vigili del Fuoco, l’uomo è stato individuato, raggiunto e accompagnato in sicurezza fino alla propria autovettura.