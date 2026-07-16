Legge elettorale, primo via libera della Camera

LA SEDUTA

La Camera ha approvato in prima lettura la riforma della legge elettorale proposta dal centrodestra. Il provvedimento ha ottenuto 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astensioni. Il voto finale si è svolto a scrutinio segreto. Il testo passa adesso all’esame del Senato.

La riforma, ribattezzata “Stabilicum”, introduce un sistema proporzionale con un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per la lista o la coalizione che raggiunge almeno il 42% dei voti in entrambe le Camere. Il premio può portare la forza vincitrice fino a un massimo di 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. Se nessuno raggiunge la soglia o le due Camere esprimono vincitori differenti, si procede con il proporzionale puro. Restano le liste bloccate. L’emendamento sostenuto da Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Udc per introdurre le preferenze era stato bocciato per un solo voto, con 187 favorevoli e 188 contrari. Approvata invece la possibilità di votare per i fuorisede, attraverso l’iscrizione in un apposito albo, per chi si trova lontano dal Comune di residenza per ragioni di studio, lavoro o cure mediche. Le coalizioni dovranno inoltre indicare, al momento del deposito del contrassegno, il nome della persona che intendono proporre al presidente della Repubblica per la guida del governo. Al Senato il testo potrebbe essere modificato, anche sul nodo delle preferenze. In quel caso sarebbe necessario un nuovo passaggio alla Camera prima dell’approvazione definitiva.

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