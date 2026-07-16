Sicurezza, Ferro: «Il rinnovo del contratto conferma l’impegno del Governo per il personale in uniforme»

l’intervento

ROMA «La firma del rinnovo del contratto per il personale del Comparto Sicurezza e Difesa rappresenta un risultato di grande importanza, che conferma con i fatti l’attenzione del Governo Meloni verso le donne e gli uomini che ogni giorno garantiscono la sicurezza dei cittadini e la difesa delle nostre istituzioni». Lo dichiara il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (FDI). «Si tratta del secondo rinnovo contrattuale sottoscritto in meno di due anni – prosegue il sottosegretario Ferro -, un risultato senza precedenti che consente di dare risposte tempestive al personale, evitando quei ritardi che per troppo tempo hanno inciso sul potere d’acquisto delle retribuzioni. Grazie ai due rinnovi, il personale del comparto maturerà incrementi economici complessivi di almeno 200 euro netti al mese a partire dalle qualifiche iniziali, oltre agli arretrati maturati per il biennio 2025-2026. Un risultato che interessa circa 430 mila donne e uomini dello Stato e che riconosce in modo concreto il valore del loro servizio. Questo accordo è il risultato di una scelta politica chiara della presidente Giorgia Meloni, che ha fatto della valorizzazione del personale del Comparto Sicurezza e Difesa una priorità della propria azione. Il lavoro svolto dal Ministero dell’Interno, dal Ministero per la Pubblica amministrazione e dagli altri dicasteri coinvolti, insieme al confronto costante con le organizzazioni sindacali, ha permesso di tradurre quell’indirizzo in un risultato concreto. A conferma della continuità di questo percorso, sono già state stanziate risorse per un miliardo di euro anche per il prossimo triennio». Particolarmente significativo è anche l’impegno ad aprire entro novanta giorni un tavolo interministeriale dedicato alle questioni previdenziali del comparto, per individuare soluzioni che tengano conto della specificità del servizio prestato dagli operatori della sicurezza. È una risposta attesa da tempo che affronta un tema rimasto irrisolto per molti anni. Chi sceglie di indossare una divisa merita non soltanto la gratitudine dei cittadini, ma anche il pieno riconoscimento dello Stato. Questo rinnovo contrattuale va esattamente in questa direzione e rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di valorizzazione delle nostre Forze di polizia».

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