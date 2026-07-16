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l’episodio
Minore si allontana da una comunità nel Cosentino, attivate le ricerche
Non si hanno, al momento, ulteriori informazioni sui motivi che hanno spinto la giovane a non fare ritorno nella struttura
Pubblicato il: 16/07/2026 – 10:27
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COSENZA Non si hanno notizie da diverse ore di una minore allontanatasi, nella giornata di ieri 15 luglio, da una comunità del Cosentino. La giovane non ha fatto rientro, ieri sera, nella struttura e immediatamente sono state attivate le ricerche. Non si hanno, al momento, ulteriori informazioni sui motivi che hanno spinto la ragazza a non fare ritorno in comunità. Le ricerche proseguono. (f.b.)
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