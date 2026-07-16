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Minore si allontana da una comunità nel Cosentino, attivate le ricerche

Non si hanno, al momento, ulteriori informazioni sui motivi che hanno spinto la giovane a non fare ritorno nella struttura

Pubblicato il: 16/07/2026 – 10:27
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Minore si allontana da una comunità nel Cosentino, attivate le ricerche
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COSENZA Non si hanno notizie da diverse ore di una minore allontanatasi, nella giornata di ieri 15 luglio, da una comunità del Cosentino. La giovane non ha fatto rientro, ieri sera, nella struttura e immediatamente sono state attivate le ricerche. Non si hanno, al momento, ulteriori informazioni sui motivi che hanno spinto la ragazza a non fare ritorno in comunità. Le ricerche proseguono. (f.b.)

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