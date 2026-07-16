Il Napoli spinge per Favasuli: il Catanzaro fissa il prezzo. Anche Pontisso verso la cessione

mercato giallorosso

CATANZARO La stagione del Catanzaro di Giorgio Gorgone è iniziata tra sorrisi ed entusiasmo. Sorridono anche quei giocatori che, però, potrebbero presto salutare il giallorosso dopo l’ottima annata disputata. Tra questi c’è soprattutto Costantino Favasuli, l’esterno calabrese classe 2004 che da tempo ha attirato l’interesse di diversi club di Serie A.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del tecnico Giorgio Gorgone, il direttore sportivo Ciro Polito ha spiegato che, al momento, non sono arrivate offerte ufficiali né per Favasuli né per Simone Pontisso. Allo stesso tempo, però, ha lasciato intendere che sarà difficile trattenerli. In particolare Favasuli, sul quale, dopo i sondaggi di Roma, Cagliari e Torino, nelle ultime ore si è inserito con decisione anche il Napoli. Il club partenopeo ha già avviato i contatti con l’agente del giocatore, Mario Giuffredi, e ora deve soltanto decidere se e quando affondare il colpo.

Polito ha ribadito che, qualora Favasuli decidesse di lasciare il club, la cessione avverrà soltanto alle condizioni del Catanzaro. Il giocatore, infatti, non ha clausole rescissorie, a differenza di quanto accaduto con Liberali. Resta invece la clausola che prevede il 50% sulla futura rivendita da riconoscere alla Fiorentina. La valutazione fissata dal Catanzaro si aggira intorno ai 10 milioni di euro.

Capitolo Pontisso. Il centrocampista ha manifestato la volontà di confrontarsi con una nuova sfida e Polito ha assicurato che la società cercherà di accontentarlo, così come farà con Favasuli. Sul calciatore ci sono diversi club ambiziosi di Serie B, tra cui Benevento, Sampdoria e Cremonese. Salvo sorprese, dunque, entrambi sembrano destinati a lasciare Catanzaro nel corso di questa sessione di mercato. (redazione@corrierecal.it)

Foto Us Catanzaro

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