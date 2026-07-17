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Auto in fiamme a Corigliano Rossano, indaga la Polizia

Il veicolo è stato completamente distrutto dall’incendio. L’area era parcheggiata in una via principale

Pubblicato il: 17/07/2026 – 11:09
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Auto in fiamme a Corigliano Rossano, indaga la Polizia
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Un’auto Audi A3 è stata completamente distrutta da un incendio, la notte scorsa, la cui natura è al vaglio delle forze dell’ordine. L’auto, parcheggiata in una via principale dell’area urbana di Rossano a Corigliano Rossano, è di proprietà di un cittadino di nazionalità pachistana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano e gli agenti del commissariato di Polizia che hanno avviato le indagini. 

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