Auto in fiamme a Corigliano Rossano, indaga la Polizia

il rogo

Un’auto Audi A3 è stata completamente distrutta da un incendio, la notte scorsa, la cui natura è al vaglio delle forze dell’ordine. L’auto, parcheggiata in una via principale dell’area urbana di Rossano a Corigliano Rossano, è di proprietà di un cittadino di nazionalità pachistana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano e gli agenti del commissariato di Polizia che hanno avviato le indagini.

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