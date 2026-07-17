La Viola è ufficialmente in Serie B Nazionale: festa a Reggio Calabria

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REGGIO CALABRIA La Pallacanestro Viola è ufficialmente ammessa al prossimo campionato di Serie B Nazionale. La ratifica dell’iscrizione, arrivata dopo l’accoglimento della domanda presentata dalla società neroarancio, certifica il ritorno della storica formazione reggina nella terza serie nazionale e rappresenta il coronamento del percorso portato avanti dalla dirigenza, dallo staff tecnico e da tutti i sostenitori del progetto.

«Accogliamo questa notizia con immenso orgoglio e con un forte senso di responsabilità – dichiara la proprietà neroarancio insieme a tutte le componenti societarie –. Essere ammessi alla Serie B Nazionale premia la solidità della nostra struttura societaria, la serietà della programmazione e la bontà del percorso tecnico affrontato nell’ultima stagione, che ci ha consentito di arrivare fin qui». Per la società, però, il salto di categoria non rappresenta un punto di arrivo: «Si tratta di un punto di partenza, non di arrivo. Affronteremo questo campionato con l’obiettivo di consolidarci e di competere al massimo delle nostre possibilità».

La Pallacanestro Viola ha voluto rivolgere un ringraziamento a tutte le figure che hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo: «Grazie ai nostri addetti ai lavori per l’impegno costante e appassionato, alle istituzioni locali, alla proprietà, agli sponsor e ai partner per il fondamentale supporto, indispensabile per costruire le basi economiche e organizzative necessarie a sostenere una categoria così prestigiosa e impegnativa».

Un pensiero particolare è stato dedicato alla tifoseria neroarancio, protagonista anche nel finale di stagione: «Un ringraziamento speciale va alla nostra straordinaria tifoseria, il vero sesto uomo in campo, che non ha mai smesso di far sentire il proprio calore. La presenza compatta della città in occasione delle finali playoff al PalaCalafiore è stato un momento di unità e attaccamento che non dimenticheremo mai». Alla squadra e ai sostenitori viene dedicato il ritorno in Serie B Nazionale: «A loro dedichiamo questo salto di categoria, con la promessa di lottare su ogni pallone dentro e fuori dal campo per onorare questi colori e questa maglia».

Soddisfazione arriva anche dalle istituzioni cittadine. Il presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria, Federico Milia, definisce l’ammissione della Viola «una vittoria per l’intera città».

«Il ripescaggio della Pallacanestro Viola nel campionato di Serie B Nazionale è un traguardo bellissimo, che rende finalmente giustizia al blasone di questa società e al valore dimostrato sul campo – afferma Milia –. È una vittoria che appartiene a tutta la nostra città: finalmente la Viola, patrimonio identitario di Reggio, torna ad occupare lo spazio che merita nel panorama cestistico nazionale». Il presidente del Consiglio comunale sottolinea il valore del percorso compiuto dalla società: «È un traguardo meritato, che premia la resilienza, la programmazione e l’instancabile passione che questa storica società ha saputo dimostrare, anche nei momenti di maggiore difficoltà». Milia dedica poi un ringraziamento alla dirigenza, allo staff, agli atleti e ai tifosi: «Vedere i colori neroarancio tornare a calcare i palcoscenici che spettano loro di diritto, dopo un percorso complesso, riempie di orgoglio non solo i tifosi, ma l’intera città». Nei prossimi giorni la società comunicherà i dettagli relativi alla composizione dello staff tecnico, alle operazioni di mercato e alla campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027. (redazione@corrierecal.it)

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