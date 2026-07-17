Le 30 spiagge più amate d’Italia nel 2026: Bene Sicilia e Sardegna. Due perle calabresi in classifica

le recensioni

ROMA Estate nel Belpaese è sinonimo di mare, e mare è sinonimo di spiaggia. Non esistono italiane e italiani che non passino almeno una giornata al mare durante l’estate e anche questa stagione non fa eccezione: ma quali sono le spiagge più apprezzate? Holidu, uno dei maggiori portali di prenotazione di case e appartamenti vacanza d’Europa, ha realizzato la classifica delle top 30 spiagge italiane del 2026, utilizzando i dati di Google Maps.

Spiaggia dei conigli, cala Mariolu e Tuerredda ancora sul podio

Anche nel 2026 la classifica Holidu delle spiagge più apprezzate d’Italia, basata sui dati di Google Maps, conferma il podio dello scorso anno. Al primo posto resta la Spiaggia dei Conigli a Lampedusa, con un punteggio di 4,9 su 5 e 3.134 recensioni. Al secondo posto si conferma Cala Mariolu, nel comune di Baunei, a quota 4,8 ma con le recensioni salite a 6.571. Chiude il podio la Spiaggia di Tuerredda a Teulada, ferma a 4,7 ma con oltre 17.500 recensioni, il numero più alto dell’intera classifica. Anche la top 5 resta invariata rispetto al 2025: al quarto posto si conferma la Spiaggia di Is Arutas a Cabras e al quinto la Spiaggia di Porto Giunco a Villasimius, entrambe sarde e a 4,7 punti. Tra le new entry, la più in vista è Cala Goloritzé a Baunei, che guadagna una posizione e rafforza la sua presenza nella top 10 al settimo posto, mentre la Spiaggia di Cala li Cossi, a Trinità d’Agultu e Vignola, è quella che scala più posizioni in classifica, guadagnandone tre e arrivando al decimo posto.

In Calabria l’Arcomagno a San Nicola Arcella e la Rotonda a Tropea

La Sardegna si conferma la protagonista assoluta della classifica con 20 spiagge nella Top 30 (erano 22 nel 2025), tra cui Su Giudeu, Mari Pintau, Piscinas, Scivu, Cala Spinosa e San Giovanni di Sinis, oltre alle new entry Cala li Cossi e Torre Vignola Mare ad Aglientu. A guadagnare terreno sono soprattutto Toscana e Liguria. La Toscana passa da una a tre spiagge in classifica: alla confermata Spiaggia di Cavoli all’Isola d’Elba, si affiancano le new entry Cala Mar Morto a Monte Argentario, e la Spiaggia di Fetovaia a Campo nell’Elba. La Liguria raddoppia le sue presenze, con la new entry Spiaggia di Varigotti che si aggiunge a Boccadasse, lo storico quartiere di Genova. Restano stabili la Calabria, con due spiagge confermate (l’Arcomagno a San Nicola Arcella e la Rotonda a Tropea), e la Campania, presente con i Bagni Regina Giovanna a Sorrento. L’unica a perdere terreno è la Puglia, che scende da due a una sola spiaggia in classifica: resta Porto Selvaggio a Nardò, mentre San Pietro in Bevagna a Manduria esce dalla Top 30. La Sicilia, pur presente con una sola spiaggia, resta comunque in cima all’intera classifica grazie alla Spiaggia dei Conigli. La classifica completa delle top 30 spiagge con i dati intermedi e le rispettive località sono disponibili alla pagina: https://www.holidu.it/f/case-sulla-spiaggia-italia#migliori-spiagge.

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