Oggi 16 città da bollino rosso, domani saranno 19

caldo record

ROMA Salgono ancora le temperature e, dopo le 16 città roventi di oggi, domani saranno 19 quelle da bollino rosso. Lo fa sapere il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Si tratta di Torino, Milano, Brescia, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Ancona, Viterbo, Rieti, Civitavecchia, Roma, Frosinone, Latina, Pescara, Campobasso, Cagliari, Palermo e Catania. Bollino arancione, invece, per Verona, Napoli, Bari, Reggio Calabria e Messina.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato