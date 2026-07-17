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caldo record
Oggi 16 città da bollino rosso, domani saranno 19
Il ministero: «Reggio Calabria resta in arancione»
Pubblicato il: 17/07/2026 – 7:18
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ROMA Salgono ancora le temperature e, dopo le 16 città roventi di oggi, domani saranno 19 quelle da bollino rosso. Lo fa sapere il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Si tratta di Torino, Milano, Brescia, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Ancona, Viterbo, Rieti, Civitavecchia, Roma, Frosinone, Latina, Pescara, Campobasso, Cagliari, Palermo e Catania. Bollino arancione, invece, per Verona, Napoli, Bari, Reggio Calabria e Messina.
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