Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 7:44
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

caldo record

Oggi 16 città da bollino rosso, domani saranno 19

Il ministero: «Reggio Calabria resta in arancione»

Pubblicato il: 17/07/2026 – 7:18
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Oggi 16 città da bollino rosso, domani saranno 19
Clicca e segui “Corriere della Calabria” su Google News

ROMA Salgono ancora le temperature e, dopo le 16 città roventi di oggi, domani saranno 19 quelle da bollino rosso. Lo fa sapere il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Si tratta di Torino, Milano, Brescia, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Ancona, Viterbo, Rieti, Civitavecchia, Roma, Frosinone, Latina, Pescara, Campobasso, Cagliari, Palermo e Catania. Bollino arancione, invece, per Verona, Napoli, Bari, Reggio Calabria e Messina.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
caldo record
città bollino arancione
città bollino rosso
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x