Armi da guerra e droga nel bivacco dei boschi, un arresto

IL BLITZ

Armi, droga e denaro sono stati scoperti e sequestrati dai carabinieri nel corso di un’operazione condotta nei boschi della provincia di Varese. Nel territorio di Vergiate, i militari hanno individuato un bivacco utilizzato come base logistica per il confezionamento e la vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti. Alla vista delle uniformi, le persone presenti nell’accampamento si sono date alla fuga nella vegetazione. Una di loro è stata inseguita e bloccata: si tratta di uno straniero senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine. Nello zaino che portava con sé i carabinieri hanno trovato una mitraglietta Sten calibro 9, classificata come arma da guerra, due caricatori con cartucce dello stesso calibro, 307 grammi di hashish, un coltello a serramanico e 2.560 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato arrestato. La successiva perquisizione del bivacco ha consentito di recuperare anche un fucile a pompa calibro 12 con un colpo in canna, altre munizioni, 300 euro e un bilancino di precisione. L’operazione è stata eseguita dai carabinieri dello Squadrone eliportato Cacciatori di Calabria, con il supporto dei militari dell’Aliquota operativa della Compagnia di Gallarate e della Stazione di Vergiate.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato