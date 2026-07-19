Amaco Cosenza, il Consorzio Cometra: «Pronti a garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico locale»

la nota

«In vista della conclusione dell’esercizio provvisorio della procedura che interessa Amaco, il Consorzio Cometra ribadisce di essere pronto a garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico locale. Qualora, alla scadenza del 30 settembre, non intervengano diverse determinazioni dell’Autorità competente, i servizi rientreranno nella piena disponibilità del Consorzio, titolare degli affidamenti, che agirà nel rispetto della normativa vigente e delle proprie prerogative. Ogni decisione conseguente sarà assunta nelle competenti sedi assembleari del Consorzio, nel rispetto delle procedure previste». Lo afferma in una nota il presidente del Consorzio Aristide Vercillo Martino. «In questi mesi Cometra ha mantenuto un confronto costante e costruttivo con la Regione Calabria e con le istituzioni coinvolte, nella consapevolezza che il trasporto pubblico locale è un servizio essenziale. Una collaborazione che proseguirà nel pieno rispetto dei ruoli, delle competenze e dell’interesse pubblico».

«Piena disponibilità a collaborare con la Regione»

«Il Consorzio guarda con attenzione alla situazione dei lavoratori coinvolti dalla procedura che interessa Amaco e conferma la piena disponibilità a collaborare con la Regione Calabria e con gli altri soggetti istituzionali per favorire, nell’ambito delle rispettive competenze, nel rispetto della normativa vigente e della sostenibilità economica del servizio, ogni soluzione utile a garantire la continuità del trasporto pubblico locale. Cometra è pronta a fare la propria parte con responsabilità, trasparenza e senso delle istituzioni, per assicurare ai cittadini un servizio efficiente e contribuire, insieme a tutti i soggetti coinvolti, a una prospettiva di stabilità e rilancio del trasporto pubblico locale».

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