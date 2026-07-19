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estate in fiamme

Emergenza incendi nel Vibonese: circa 30 interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 12 ore

A Mileto il rogo è ancora in atto, anche a Jonadi richiesto l’intervento di un mezzo aereo. Altri casi a Filandari, Dasà, Filadelfia e Briatico

Pubblicato il: 19/07/2026 – 22:28
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Emergenza incendi nel Vibonese: circa 30 interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 12 ore
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VIBO VALENTIA Sono stati circa trenta gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia nelle ultime 12 ore per incendi di vegetazione e macchia mediterranea. Per fronteggiare le numerose richieste di intervento, a partire dalle ore 14 il dispositivo di soccorso è stato potenziato con il richiamo di cinque unità libere dal servizio, chiamate a rafforzare un organico già fortemente impegnato. Gli incendi di maggiore entità si sono registrati nei comuni di Mileto, dove il rogo è ancora in atto, e di Jonadi, che hanno richiesto l’intervento di un mezzo aereo.

Altri interventi significativi sono stati effettuati a Filandari, Dasà, Filadelfia e Briatico, dove le fiamme hanno lambito alcune abitazioni, generando momenti di forte apprensione tra i residenti ed a Francavilla Angitola, Gerocarne, Stefanaconi, Monterosso, Joppolo e Spilinga.

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