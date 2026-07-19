Emergenza incendi nel Vibonese: circa 30 interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 12 ore

estate in fiamme

VIBO VALENTIA Sono stati circa trenta gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia nelle ultime 12 ore per incendi di vegetazione e macchia mediterranea. Per fronteggiare le numerose richieste di intervento, a partire dalle ore 14 il dispositivo di soccorso è stato potenziato con il richiamo di cinque unità libere dal servizio, chiamate a rafforzare un organico già fortemente impegnato. Gli incendi di maggiore entità si sono registrati nei comuni di Mileto, dove il rogo è ancora in atto, e di Jonadi, che hanno richiesto l’intervento di un mezzo aereo.

Altri interventi significativi sono stati effettuati a Filandari, Dasà, Filadelfia e Briatico, dove le fiamme hanno lambito alcune abitazioni, generando momenti di forte apprensione tra i residenti ed a Francavilla Angitola, Gerocarne, Stefanaconi, Monterosso, Joppolo e Spilinga.