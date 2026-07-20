Caso Roggero, sequestrati 50 mila su conto tunisino del gioielliere

il provvedimento

TORINO La Procura generale di Torino con una nota conferma di aver chiesto e ottenuto il sequestro conservativo di 50mila euro. che dal conto corrente del comitato ‘#iostoconmarioroggero’ era stata trasferita su un conto tunisino, intestato al gioielliere di Grinzane Cavour e alla moglie Maringela Sandrone, prima del processo di appello. Il comunicato stampa, firmato dal procuratore generale Lucia Musti, è stato diffuso questa mattina per “chiarire” la questione del “risarcimento danni”. Roggero – viene ricordato nella nota – è stato condannato in primo grado dalla corte d’Assise di Asti al pagamento di una provvisionale di 480mila euro a favore di 14 parenti dei rapinatori uccisi, parti civili al processo, dal terzo complice, vittima di tentato omicidio. Una sentenza “confermata sul punto in appello”, viene ricordato. La quantificazione definitiva dei danni verrà stabilita in un separato giudizio civile.

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