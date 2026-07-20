«L’avvio del dibattito pubblico per il completamento della Statale 106 costituisce un passaggio di estrema importanza»

il “nodo” infrastrutture

CATANZARO «L’avvio del dibattito pubblico per il completamento della Strada Statale 106 tra Catanzaro e Reggio Calabria costituisce un passaggio di estrema importanza. Da anni la Cisl chiede che si arrivi al completamento di quest’opera e l’apertura della fase di confronto sulle ipotesi progettuali rappresenta finalmente il primo passo di un percorso concreto verso la sua realizzazione». Lo affermano, in una nota congiunta, il segretario generale della Cisl Magna Grecia Daniele Gualtieri e la segretaria generale della Cisl Area Metropolitana di Reggio Calabria Nausica Sbarra. «Come Cisl abbiamo sempre sostenuto che il completamento della SS106 non fosse semplicemente una grande opera pubblica, ma una condizione essenziale per rendere la Calabria più sicura e più competitiva. Significa innanzitutto tutelare la vita delle persone, riducendo i rischi lungo un’arteria che continua a pagare un tributo troppo alto in termini di incidentalità. Ma significa anche migliorare la mobilità di cittadini e imprese, rendere più efficienti i collegamenti, sostenere lo sviluppo economico e offrire una prospettiva in più ai territori della fascia ionica, contrastando quel progressivo spopolamento che, senza infrastrutture moderne ed efficienti, rischia di diventare irreversibile. Per questo riteniamo fondamentale che, dopo tanti anni di attese, si sia arrivati a una fase nella quale esistono ipotesi progettuali sulle quali confrontarsi. L’avvio del dibattito pubblico promosso da Anas rappresenta un passaggio essenziale per arrivare alla definizione del tracciato e proseguire verso le successive fasi progettuali. Guardiamo con favore all’attenzione che il presidente della Regione Roberto Occhiuto ha dedicato a questo dossier e riteniamo significativo l’impegno assunto dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini nel sostenere il completamento della SS106 e nel confermare l’obiettivo di reperire le risorse necessarie per la sua realizzazione. Così come consideriamo un segnale importante la volontà espressa sul completamento dell’Alta Velocità ferroviaria lungo la direttrice tirrenica fino a Reggio Calabria. La Calabria ha bisogno di recuperare il ritardo infrastrutturale accumulato in decenni e questo obiettivo richiede una visione complessiva, nella quale strada e ferrovia procedano insieme». Daniele Gualtieri e Nausica Sbarra rivolgono infine un appello agli amministratori locali: «Il dibattito pubblico è uno strumento importante perché consente ai territori di esprimere osservazioni e proposte. Ci auguriamo però che questa fase venga affrontata con spirito costruttivo e con la consapevolezza che la Calabria non può permettersi nuovi rinvii. Ai sindaci chiediamo di dare il proprio contributo per migliorare il progetto, senza alimentare contrapposizioni o rivendicazioni localistiche che rischierebbero di trasformarsi nell’ennesimo ostacolo alla realizzazione dell’opera. Il confronto deve aiutare a individuare la soluzione migliore e a rendere più rapido il percorso decisionale. Come Cisl continueremo a seguire con attenzione tutte le fasi di questo percorso. La nuova SS106 e il completamento dell’Alta Velocità ferroviaria rappresentano due infrastrutture complementari, decisive per la sicurezza, la mobilità, la competitività del sistema produttivo e le prospettive di sviluppo della Calabria».

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