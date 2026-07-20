Casa, design e innovazione: Duelle Distribution inaugura il nuovo showroom a Montalto Uffugo

L’INAUGURAZIONE

Quando si approfondiscono i temi legati alle costruzioni e all’edilizia, alcuni dati che riguardano la Calabria meritano di essere messi in evidenza. Il primo riguarda i consueti approfondimenti annuali di Banca d’Italia sui sistemi economici regionali. Secondo l’ultimo report, reso noto nello scorso giugno, nella nostra regione l’attività nel comparto delle costruzioni ha mostrato un andamento complessivamente favorevole, spinto certamente dagli investimenti in opere pubbliche legate al PNRR, ma frutto anche del mercato immobiliare. Secondo Banca d’Italia, le compravendite di abitazioni in Calabria sono infatti tornate ad aumentare nel 2025 (+9,4%) e il ritmo è superiore a quello nazionale (6,4%). In base alle stime su dati OMI e Istat, anche i prezzi delle abitazioni sono saliti del 3,8 per cento, in continuità con la crescita in atto negli anni più recenti. Un incremento che ha interessato sia le aree urbane sia quelle non urbane. Secondo il report stilato da Gate-away.com, il portale immobiliare dedicato esclusivamente agli acquirenti esteri interessati al mercato italiano, il primo semestre del 2026 conferma un cambiamento ormai strutturale: la domanda non premia più soltanto le destinazioni più celebri, ma si sposta soprattutto verso quelle località capaci di offrire un equilibrio tra bellezza paesaggistica, vivibilità, autenticità e accessibilità economica. A guidare questa trasformazione è soprattutto la Calabria, per quanto riguarda i comuni costieri. Nella nostra regione, il mercato immobiliare riguarda 32.262 immobili in vendita e 5.959 in affitto. Il terzo e ultimo dato riguarda la rilevazione Istat sui permessi di costruire. A maggio 2026, l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni rimane invariato rispetto ad aprile e, nella media del trimestre marzo-maggio 2026, la produzione nelle costruzioni, al netto della stagionalità, aumenta del 2,0% nel confronto con il trimestre precedente. Numeri che raccontano di un comparto, quello delle costruzioni, attraversato da un dinamismo alimentato dalla fiducia e dagli investimenti di quegli imprenditori attivi nel settore dell’edilizia complessivamente inteso, cioè dalla costruzione vera e propria alla configurazione ultima delle abitazioni.

A Taverna di Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, è questa la cifra di Duelle Distribution, che ha inaugurato un nuovo showroom progettato e realizzato con l’ambizione di superare la classica e canonica esposizione di materiali, prodotti e soluzioni. La struttura, infatti, è pensata e si presenta come un luogo in cui le competenze si mettono al servizio di chi intende dare forma e sostanza al proprio “abitare”. Lo showroom è, ovviamente, dedicato ai clienti ma anche ai professionisti ed è organizzato come un vero e proprio percorso che copre per intero la “dimensione abitativa”, dal progetto alla realizzazione e/o configurazione degli spazi. L’inaugurazione, riservata a partner commerciali e professionisti del settore, ha avuto il senso e il significato dell’orgoglio per un’azienda, Duelle Distribution, che dal 2011 è riuscita a seguire passo passo l’evoluzione del mercato e le innovazioni, ponendosi, peraltro, come qualificata intermediaria fra i grandi marchi e i rivenditori al dettaglio nel settore della fornitura, distribuzione e vendita di una vasta gamma di prodotti: dai sistemi a secco a quelli di isolamento acustico e termico, dalle finiture di interni e di esterni a tutto ciò che riguarda la ferramenta e il giardinaggio, fino ai colori, ai manufatti in gesso e ai pavimenti in legno e vinilici. Lo showroom di Taverna di Montalto è l’ultimo tassello, in ordine di tempo, di un percorso imprenditoriale che si coniuga con la fiducia nel futuro.

Luca La Valle

«Continuare a investire in Calabria – sottolinea Luca La Valle – oggi è un grande sacrificio, ma noi crediamo molto nei nostri collaboratori. L’imprenditore traccia una prospettiva, vede un risultato, ma lo si raggiunge solo grazie alla passione, all’impegno e alle competenze di chi lavora in team. D’altro canto – aggiunge La Valle – disegnare, definire e realizzare delle case non è semplice. Per quanto ci riguarda, abbiamo esteso il nostro raggio di attività e lo abbiamo fatto puntando soprattutto sui giovani, sul loro entusiasmo e sulla capacità di essere in sintonia con le evoluzioni del mercato, dei materiali e delle soluzioni». Altro elemento decisivo è quello della qualità. «Per quanto ci riguarda – continua La Valle – abbiamo fissato la qualità dei materiali come criterio guida. Lo abbiamo fatto prestando particolare attenzione al mercato calabrese. Questo showroom nasce con un preciso obiettivo: fornire soluzioni qualitative di eccellenza e farlo dando la possibilità a chiunque di immaginare e realizzare la propria casa. Mi permetta di sintetizzare: non è una “boutique” inaccessibile, ma uno spazio in cui, grazie alla competenza dei nostri collaboratori, ciascuno, nessuno escluso, può realizzare ciò che desidera per la propria casa». Infine, una considerazione sul mercato. Nonostante i dati mostrino segnali di crescita, «l’edilizia – conclude La Valle – non vive un momento facile. In questo momento, infatti, la paura per il futuro “paralizza” un po’ le decisioni, ma noi siamo convinti che la nostra fiducia sia contagiosa e crediamo fortemente in questo progetto».

Valentina Totera

A specificare ulteriormente il significato della scelta di Duelle è Valentina Totera, che richiama il valore dello spazio di Taverna di Montalto. «Sin dall’inizio, quando abbiamo pensato a questo luogo, siamo stati fermi e determinati nel superare l’impostazione classica. Ciò che volevamo fare non riguardava l’esposizione di soluzioni d’arredo o materiali, riguardava invece il concetto di accoglienza. E penso che ci siamo riusciti. Chiunque entra qui sa di essere accolto e sa di poter trovare risposte competenti alle proprie domande per la realizzazione di un ambiente domestico o anche commerciale». Altro aspetto messo in evidenza è quello del progetto imprenditoriale, che coincide con la vita familiare. «Da vent’anni – aggiunge Totera – lavoriamo costantemente. Alla base c’è un’idea di famiglia che affronta sacrifici, ma lo fa in considerazione di progetti e risultati. Andiamo avanti e cresciamo grazie a un elemento condiviso, cioè la forte passione per questo lavoro».

Dino D’Elia

La nascita di una nuova impresa è un fatto che trova il riscontro e il favore delle amministrazioni pubbliche, impegnate a programmare lo sviluppo dei territori. «Per quanto ci riguarda – specifica il vicesindaco di Montalto Uffugo, Dino D’Elia – dobbiamo solo esprimere il nostro sentito grazie. Quando gli imprenditori decidono di rischiare e investire, lo fanno in ragione di un loro percorso, ma non c’è dubbio che gli effetti, sia economici sia occupazionali, ricadano sull’intero territorio e sulla comunità. La localizzazione di questa nuova attività non fa che confermare – aggiunge D’Elia – il valore strategico di Montalto Uffugo e di quest’area dove, peraltro, il prossimo anno arriveranno a conclusione importanti investimenti pubblici. Taverna da un lato e Settimo dall’altro, con gli investimenti previsti per l’autostrada e l’ospedale, sono le porte di una città, Montalto, che intendiamo far progredire dal punto di vista socioeconomico e, per farlo, abbiamo bisogno della fiducia e della presenza degli imprenditori». (ADV)