Tre anziani morti dopo malori per il caldo in località balneari

le tragedie nel Leccese

LECCE Tre persone sono morte in località balneari del Leccese in seguito a malori dovuti al caldo, secondo il personale sanitario che li ha soccorsi. Su un tratto di spiaggia libera in località Li Sorci nella marina di Mancaversa sul versante ionico, ha perso la vita Daniele Danieli, di 73 anni di Cutrofiano. L’ uomo, che a quanto si è appreso era cardiopatico, ha accusato un malore improvviso poco dopo essere entrato in acqua con la moglie. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori. A Torre Chianca invece, marina di Lecce sul versante nord, ha perso la vita una donna di 79 anni, Delia Stea, originaria di Trani e residente a Lecce. Fatale un malore che l’ha colpita appena entrata in acqua. Infine un anziano di 90 anni ha perso la vita a Castrignano del Capo mentre stava facendo il bagno in una piscina.