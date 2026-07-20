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Cosenza, il saluto di Florenzi ai tifosi: «Io vostro figlio»

Il post del centrocampista dopo il trasferimento allo Spezia: «Sette anni d’amore, questa città è diventata casa mia»

Pubblicato il: 20/07/2026 – 14:27
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Cosenza, il saluto di Florenzi ai tifosi: «Io vostro figlio»
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COSENZA Dopo sette stagioni il centrocampista del Cosenza ha lasciato il club per passare allo Spezia. Questo il suo saluto alla tifoseria sui suoi profili social: «Sono arrivato in questa città quasi per caso, e oggi me ne vado con il cuore pieno di emozioni. Sono stati 7 anni di amore per questa maglia e questa città, dove ho dato tutto dentro e fuori dal campo, a volte riuscendoci meglio altre volte riuscendoci meno ma dando sempre tutto me stesso. Cosenza non era la mia città, ma voi l’avete fatta diventare casa mia. Grazie a tutte le belle persone che ho conosciuto al di fuori dal campo, ai miei compagni, ai mister e a tutta la società per la possibilità che mi è stata data di rappresentare questa città. Mi avete regalato vittorie, sconfitte, esultanze e ricordi incancellabili che porterò sempre con me. Lasciare non è affatto facile e staccarmi da questi colori fa male, ma è arrivato il momento giusto per iniziare un nuovo percorso. Porto un pezzo di voi e di questa terra ovunque andrò. Grazie di tutto, Cosenza. Vostro Figlio».

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