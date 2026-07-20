Completamento della Statale 106, (finalmente) il primo passo concreto. Al via l’iter per il tratto Catanzaro-Reggio

punto di svolta

CATANZARO Quattro ipotesi progettuali per realizzare 184 chilometri e completare la “nuova” Statale 106, e un investimento complessivo che secondo una proiezione ancora moto indicativa potrebbe oscillare tra i 7 e i 12 miliardi. Giornata importante oggi nella Cittadella regionale di Catanzaro per l’apertura del dibattito pubblico sul progetto di completamento della Strada Statale 106 da Catanzaro a Reggio Calabria: a suggellare quello che di fatto è lo start della procedura per completare l’opera gli interventi del vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in videocollegamento, e, in presenza, del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. A fare il punto l’amministratore delegato di Anas, Andrea Claudio Andrea Gemme.

Il dibattito pubblico

«Questo dibattito pubblico – ha spiegato Gemme – era molto atteso. Lo abbiamo annunciato da tempo insieme al presidente Occhiuto e al ministro Salvini: rappresenta, di fatto, l’avvio del percorso per la nuova Ss 106 della Magna Grecia. L’intervento consentirà di completare 184 chilometri di tracciato, di cui 140 in nuova sede. È un’opera molto importante che ci vede tutti coinvolti, con Anas in prima linea. In Calabria gli investimenti sono enormi: a breve raggiungeranno i 10 miliardi di euro, di cui circa 5 miliardi sono già in corso. Anas oggi gestisce circa 33 mila chilometri di strade sul territorio nazionale e presto arriveremo a 40 mila chilometri. In questa rete rientrano naturalmente anche i tratti della Ss 106 ionica, sulla quale siamo fortemente impegnati. Il dibattito pubblico dovrà essere propedeutico a velocizzare le decisioni, soprattutto quelle che dovranno essere condivise con i territori. Le alternative progettuali sono quattro, ma le due soluzioni principali sono quella più vicina alla costa e quella più interna. Saranno queste a condurci alla scelta definitiva». Per quanto riguarda l’investimento complessivo sul tratto Catanzaro-Reggio Calabria, «è ancora prematuro indicare una cifra», ha spiegato Gemme anche se il ministro Salvini ha accennato a un range tra i 7 e i 12 miliardi. Secondo Gemme «Dobbiamo prima definire con precisione quale sarà il tracciato. Abbiamo già elaborato delle ipotesi e, nel Contratto di programma, abbiamo avviato la progettazione. Una volta conclusa questa fase fondamentale, avremo anche un quadro economico più preciso dell’intervento. Per quanto riguarda le quattro soluzioni che oggi avviamo al confronto pubblico, le due ipotesi più mature sono quelle già individuate: il tracciato costiero e quello più interno. Esprimere oggi una preferenza sarebbe prematuro, perché sarà il dibattito pubblico a fornire gli elementi utili per la scelta finale. Probabilmente la soluzione più vicina al mare è quella che, al momento, riteniamo possa offrire maggiori vantaggi e consentire anche una più rapida realizzazione, ma si tratta soltanto di una valutazione preliminare che sarà verificata nel corso del confronto con i territori». (a. cant.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato