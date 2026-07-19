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il caso
Muore a Bologna, in un video la colluttazione con gli agenti
L’uomo era stato ammanettato dalla polizia: 43enne di origine marocchina, aveva precedenti
Pubblicato il: 19/07/2026 – 17:38
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BOLOGNA In un video che circolerebbe tra i residenti del quartiere Pilastro di Bologna sarebbe stata immortalata la colluttazione tra l’uomo morto dopo essere stato fermato e gli agenti di polizia. La vittima si chiamava Abderrahim Fakir, 43 anni, di origine marocchina e con alcuni precedenti di polizia. I parenti del 43enne, fratello e sorella, riferiscono che aveva anche problemi di salute. L’autorità giudiziaria disporrà l’autopsia per chiarire le cause della morte. Il corpo è stato portato via alle 16.30. (Ansa)
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