Reggio, centrodestra a valanga nelle elezioni metropolitane con 10 seggi. Il centrosinistra si ferma a 4

il consiglio metropolitano

REGGIO CALABRIA Affluenza record e un verdetto politico netto per il rinnovo del Consiglio metropolitano di Reggio Calabria. In una giornata di votazioni ad alta intensità, l’elettorato passivo composto da sindaci e amministratori locali ha risposto in massa, facendo registrare un’affluenza del 94,08% tra i 1.016 aventi diritto che si sono recati alle urne allestite a Reggio, Palmi e Locri.

L’esito delle schede premia a pieni voti la strategia del neosindaco metropolitano Francesco Cannizzaro: la sua coalizione di centrodestra incassa una vittoria schiacciante, conquistando ben 10 dei 14 seggi disponibili a Palazzo Alvaro; di questi 7 sono di Forza Italia.

Si ferma invece a 4 seggi il centrosinistra, presentatosi compatto sotto l’unica insegna di “Progressisti Città metropolitana”.

Gli eletti per il centrodestra sono: Brizzi Pasquale, Caruso Marco, Luccisano Chiara, Maio Domenico, Malara Francesco, Riganò Fiorentino, Scarfò Gianpietro, Verduci Giovanni, Vizzari Roberto, Zavettieri Pierpaolo.

Gli eletti della lista Progressisti: Luciano Vittoria, Mantegna Domenico, Repaci Alessandro, Versace Carmelo.

Resta fuori per una manciata di voti ponderati la prima cittadina di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti. Si chiude così una tornata elettorale di secondo livello che ridisegna ufficialmente la geografia politica del territorio reggino.

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