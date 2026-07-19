Cosenza, siglato il patto di collaborazione per la “Kids MTB Academy”: nasce un parco bici per i più giovani

l’intesa

COSENZA La Giunta comunale, presieduta dal Sindaco Franz Caruso, ha approvato la proposta di un patto di collaborazione con l’ASD AbraCalabria per la realizzazione del progetto “Cosenza Kids MTB Academy”, al fine di realizzare un circuito ciclabile, un vero e proprio Parco MTB, per bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 14 anni.

Gli obiettivi del patto

Gli obiettivi e le finalità del patto di collaborazione sono volti al recupero e alla valorizzazione di un’area verde comunale situata in prossimità del centro cittadino, contribuendo al suo mantenimento, alla sua cura e al miglioramento del decoro urbano; alla creazione di uno spazio permanente dedicato ai giovani, nel quale bambini e ragazzi possano praticare attività sportive all’aria aperta in condizioni di sicurezza; a promuovere la pratica della mountain bike e del ciclismo giovanile, attraverso percorsi differenziati in base alle fasce d’età e alle capacità tecniche degli utenti; a favorire l’educazione sportiva e il benessere psicofisico, incentivando stili di vita sani e contrastando la sedentarietà; a stimolare la socializzazione e l’inclusione, offrendo un luogo di aggregazione capace di favorire relazioni positive tra i giovani.

La soddisfazione del sindaco Caruso

«Accogliendo la proposta dell’ASD AbraCalabria – ha detto il Sindaco Franz Caruso – l’Amministrazione comunale promuove e valorizza quelle forme di cittadinanza attiva, che abbiamo già sperimentato in altre occasioni, per interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani che promanano dai cittadini, sia come singoli o attraverso formazioni sociali stabilmente organizzate. Un principio che ha trovato accoglimento anche nel Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la gestione condivisa dei beni comuni urbani. Nella fattispecie- ha aggiunto Franz Caruso -, la realizzazione del Parco MTB va nella direzione di favorire le attività motorie e sportive dei nostri bambini e ragazzi, soprattutto nella fascia d’età fino ai 14 anni, consapevoli del fatto che è compito precipuo delle istituzioni creare le condizioni per individuare sempre di più aree del contesto urbano da destinare al benessere psico-fisico e a migliorare la qualità della vita dei cittadini».

Nessun costo per il Comune

La realizzazione del progetto sarà in linea con il rispetto dell’ambiente e del territorio, attraverso attività svolte in un contesto naturale e orientate alla valorizzazione degli spazi pubblici. L’atto deliberativo prevede che l’ASD AbraCalabria realizzi gli interventi nelle modalità concordate nella fase di co-progettazione, in conformità ai contenuti ed agli elaborati grafici presentati a corredo della proposta di patto di collaborazione. A carico dell’Asd AbraCalabria, che gestirà il coordinamento delle attività programmate, saranno le spese riguardanti la realizzazione degli interventi previsti, nonché le attività di manutenzione e gestione ordinaria. Non ci sarà, dunque, alcun costo a carico del Comune, in quanto dal provvedimento adottato non deriveranno effetti contabili diretti, né indiretti, consistenti in impegni di spesa o diminuzioni d’entrata. Il patto di collaborazione prevede, inoltre, la pulizia generale dell’area e la rimozione di eventuali rifiuti o materiali incongrui, la sistemazione e messa in sicurezza degli spazi destinati alle attività sportive, la realizzazione di percorsi ciclabili e piste MTB per bambini e ragazzi, utilizzando prevalentemente terra battuta e materiali naturali o comunque compatibili con il contesto.

I servizi a disposizione

Saranno, altresì, installati, all’interno del percorso, elementi tecnici e didattici volti all’apprendimento della guida delle biciclette e utili anche a migliorare le capacità motorie. Saranno, inoltre, realizzate delimitazioni leggere o recinzioni, qualora siano necessarie a garantire la sicurezza degli utenti e la tutela delle strutture realizzate e predisposte anche aree dedicate all’accoglienza e alla sosta degli utenti. Il Sindaco Franz Caruso ha, infine, dato la sua disponibilità a prendere in considerazione alcune richieste pervenute dai cittadini per installare delle rastrelliere per le bici davanti alle scuole della città.