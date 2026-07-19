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Gazebo abusivo e nessuna autorizzazione per bevande e alimenti, chiuso locale a Reggio Calabria

Controlli della Polizia locale, denunciato il titolare dell’attività. Sanzionati anche due monopattini elettrici

Pubblicato il: 19/07/2026 – 12:23
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Gazebo abusivo e nessuna autorizzazione per bevande e alimenti, chiuso locale a Reggio Calabria
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REGGIO CALABRIA A seguito di mirato servizio svolto nell’ambito del controllo della mala movida, la Polizia Locale di Reggio Calabria ha individuato, e chiuso un esercizio pubblico abusivo. Il locale infatti non era in possesso di titolo autorizzativo alla somministrazione di alimenti e bevande. Nel corso dell’attività ispettiva, è stato anche sottoposto a sequestro un gazebo abusivamente costruito e servente il locale medesimo.
Il titolare è stato denunciato all’autorità giudiziaria per lavori edili abusivi e sottoposto a sanzione amministrativa per apertura abusiva di esercizio pubblico.
Nell’ambito di ulteriori attività a tutela dell’utente debole della strada, sono stati sanzionati due monopattini elettrici che procedevano a velocità non consentita; i monopattini sono risultati anche privi della prescritta copertura assicurativa.

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