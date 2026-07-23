Santa Maria del Cedro, precipita da un ponte alto sei metri. Ferito un uomo

indagini in corso

SANTA MARIA DEL CEDRO Un uomo ha riportato gravi ferite dopo essere precipitato nel fiume Abatemarco da un ponte alto circa sei metri a Santa Maria del Cedro. Secondo quanto si è appreso l’uomo – vigile al momento dell’arrivo dei primi soccorsi – è caduto direttamente nel letto del corso d’acqua, che in quel punto ha una profondità di pochi centimetri, ed avrebbe riferito di aver perso l’equilibrio, probabilmente a causa di un malore. A far scattare l’allarme è stato un passante, incuriosito dalla presenza sul parapetto del ponte di alcuni effetti personali dell’uomo. Sul posto sono giunti sanitari del 118 con un’ambulanza e Vigili del fuoco, indispensabili per il recupero del ferito. Dopo essere stabilizzato a bordo dell’ambulanza, l’uomo è stato caricato sull’elicottero del 118, atterrato in un campo nei pressi del punto in cui è avvenuta la caduta. Sul posto anche carabinieri, Polizia di stato e Polizia municipale. Le forze dell’ordine hanno avviato indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.