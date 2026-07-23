Recovery, assolto Francesco Grupillo: la soddisfazione degli avvocati

la motivazione

COSENZA Il gup di Catanzaro ha assolto ieri nel processo celebrato con rito abbreviato e scaturito dall’inchiesta denominata “Recovery“ – perché il fatto non sussiste – Francesco Grupillo. L’imputato era accusato di essere intraneo al sodalizio criminale facente capo a Gianfranco Sganga. La difesa, rappresentata dagli avvocati Franz Caruso e Mattia Caruso, ha sostenuto come l’accusa mossa nei confronti di Grupillo – per il quale era stata chiesta una condanna a 10 anni e 8 mesi – non fosse altro che la ripetizione delle contestazioni già mosse all’imputato nell’ambito dell’operazione “Overture” per la quale Grupillo era già stato assolto sempre con giudizio abbreviato senza che nel nuovo filone di indagine fossero emersi elementi di novità. (redazione@corrierecal.it)

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