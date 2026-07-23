Violenza negli stadi, emessi 16 Daspo e tre denunciati per aver violato il divieto

Il bilancio

VIBO VALENTIA Si chiude con un bilancio di 16 D.A.Spo. emessi la stagione calcistica 2025/2026 sul fronte delle attività di prevenzione e contrasto ai comportamenti che mettono a rischio l’ordine e la sicurezza pubblica durante le manifestazioni sportive in provincia. I provvedimenti sono stati adottati dal questore Rodolfo Ruperti in relazione a episodi verificatisi nel corso della stagione e riguardano fatti di violenza avvenuti durante incontri di calcio di Serie D e delle categorie dilettantistiche. Le misure sono state proposte dagli agenti della Digos, mentre l’istruttoria è stata curata dalla Divisione Anticrimine della questura. Le successive attività info-investigative svolte dalla Digos hanno inoltre consentito di accertare che tre destinatari dei D.A.Spo. non avevano rispettato le prescrizioni imposte dal questore. Per questo motivo sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica competente per la violazione della normativa che disciplina il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive. Nei confronti dei tre, oltre al deferimento all’Autorità giudiziaria, è attualmente in corso l’istruttoria finalizzata all’eventuale aggravamento dei provvedimenti già adottati.