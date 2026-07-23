Vibo Valentia, revocata la sospensione della pena: arrestato un 39enne

Il provvedimento

VIBO VALENTIA Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Vibo Valentia hanno dato esecuzione a un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia – Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di un cittadino nigeriano di 39 anni, residente nel capoluogo. Il provvedimento trae origine dalla revoca del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena e dispone l’espiazione di 9 mesi e 27 giorni di reclusione, oltre al pagamento della pena pecuniaria di 667 euro, in esecuzione di una sentenza divenuta irrevocabile. L’uomo è stato riconosciuto responsabile dei reati di violazione di domicilio, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, commessi a Vibo Valentia il 27 luglio 2024. Ultimate le formalità di rito, i militari dell’Arma hanno dato esecuzione al provvedimento, traducendo il condannato presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia, dove sconterà la pena secondo quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria.



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