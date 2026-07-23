Pianopoli, vasto incendio boschivo: decisivo l’intervento dell’elicottero

L’EMERGENZA

PIANOPOLI Un vasto incendio boschivo si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi nel territorio comunale di Pianopoli, nell’area compresa tra lo svincolo della strada statale 280, in corrispondenza di Vena di Maida, e l’isola ecologica. L’allarme è scattato intorno alle 13.40, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi rapidamente lungo un costone impervio ricoperto da una fitta vegetazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con la squadra boschiva, un’autobotte per il rifornimento idrico e il personale del distaccamento di Nicastro. Alle operazioni hanno partecipato anche due squadre di Calabria Verde e una squadra dei volontari della Protezione civile di Lamezia Terme. Le attività sono state coordinate dal direttore delle operazioni di spegnimento dei Vigili del fuoco, I.A.E. Conforti. Determinante anche l’intervento dell’elicottero regionale “Eli Germaneto”, che ha effettuato diversi sganci mirati sulle zone non raggiungibili dalle squadre di terra. Il tempestivo contenimento del fronte del fuoco ha impedito alle fiamme di superare la carreggiata stradale e di estendersi ulteriormente. Le operazioni aeree sono state rese particolarmente complesse dalla conformazione dell’area, situata nei pressi del letto del fiume e del poligono di tiro e attraversata da elettrodotti e linee telefoniche. Dopo lo spegnimento degli ultimi focolai e la bonifica dell’intero perimetro interessato dal rogo, l’intervento si è concluso intorno alle 15.30. L’area è stata messa in sicurezza. (redazione@corrierecal.it)

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