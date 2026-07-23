Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:15
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

L’EMERGENZA

Pianopoli, vasto incendio boschivo: decisivo l’intervento dell’elicottero

Le fiamme si sono propagate lungo un costone tra lo svincolo della Statale 280 e l’isola ecologica. In azione Vigili del fuoco, Calabria Verde e Protezione civile

Pubblicato il: 23/07/2026 – 16:36
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Pianopoli, vasto incendio boschivo: decisivo l’intervento dell’elicottero
Clicca e segui “Corriere della Calabria” su Google News

PIANOPOLI Un vasto incendio boschivo si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi nel territorio comunale di Pianopoli, nell’area compresa tra lo svincolo della strada statale 280, in corrispondenza di Vena di Maida, e l’isola ecologica. L’allarme è scattato intorno alle 13.40, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi rapidamente lungo un costone impervio ricoperto da una fitta vegetazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con la squadra boschiva, un’autobotte per il rifornimento idrico e il personale del distaccamento di Nicastro. Alle operazioni hanno partecipato anche due squadre di Calabria Verde e una squadra dei volontari della Protezione civile di Lamezia Terme. Le attività sono state coordinate dal direttore delle operazioni di spegnimento dei Vigili del fuoco, I.A.E. Conforti. Determinante anche l’intervento dell’elicottero regionale “Eli Germaneto”, che ha effettuato diversi sganci mirati sulle zone non raggiungibili dalle squadre di terra. Il tempestivo contenimento del fronte del fuoco ha impedito alle fiamme di superare la carreggiata stradale e di estendersi ulteriormente. Le operazioni aeree sono state rese particolarmente complesse dalla conformazione dell’area, situata nei pressi del letto del fiume e del poligono di tiro e attraversata da elettrodotti e linee telefoniche. Dopo lo spegnimento degli ultimi focolai e la bonifica dell’intero perimetro interessato dal rogo, l’intervento si è concluso intorno alle 15.30. L’area è stata messa in sicurezza. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
Calabria Verde
Eli Germaneto
Importanti
INCENDIO
INCENDIO BOSCHIVO
Lamezia Terme
PIANOPOLI
protezione civile
STATALE 280
VENA DI MAIDA
vigili del fuoco
Categorie collegate
Catanzaro
Cronaca
Lamezia Terme
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x