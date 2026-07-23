Ponte, Salvini: “finanziamento certo”

Ponte sullo Stretto

ROMA “Al di là di false polemiche, i fatti confermano come il Ponte” sullo Stretto di Messina “sia una grande opera strategica, necessaria per concludere la rete che l’Europa ci chiede, la rete Tnt, che arriva fino a Helsinki. E la stessa Commissione Ue ha ribadito il valore strategico del Ponte. Il finanziamento dell’opera resta certo, stabilito e suddiviso chiaramente. Nessun arretramento rispetto all’obiettivo promuovere la rinascita del Sud tramite il Ponte sullo Stretto. Nessuna incertezza né sul fronte del finanziamento, né sul fronte della progettazione, né sul fronte europeo. Nessun arretramento”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso del question time al Senato. “In questo momento gli investimenti nel Mezzogiorno non hanno precedenti, non solo quelli riferiti al Pnrr, che superano i 100 miliardi di euro su lavori pubblici e infrastrutture. Abbiamo investito 42 miliardi sulle arterie stradali al Sud, 10 in Sicilia e 17 in Calabria. Nei precedenti 30 anni i governi hanno investito 1 miliardo sulla statale 106, questo governo ne ha investiti 3,8”, ha sottolineato Salvini.



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