Traffico di rifiuti, usura e estorsioni: 8 arresti in Piemonte

l’operazione

VERBANIA Dalle prime ore di questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania e del Gruppo Forestale di Verbania, a conclusione di un’indagine coordinata dalla Dda di Torino, stanno eseguendo 8 ordinanze di custodia cautelare, nonché diverse perquisizioni e sequestri societari, nei confronti di soggetti indiziati dei delitti di estorsione aggravata con il metodo mafioso, traffico illecito di rifiuti, intestazione fittizia di quote societarie, trasferimento fraudolento di valori, usura aggravata e detenzione e porto illegale di armi da fuoco. L’operazione vede impegnati complessivamente 80 carabinieri dei Comandi Provinciali di Verbania, Torino e Novara, Gruppo Carabinieri Forestali di Verbania, Nucleo Antisofisticazione Monetaria di Milano, 2 Nucleo Elicotteri di Orio al Serio (Bergamo), Nucleo Cinofili Carabinieri di Volpiano e del 1 Reggimento Carabinieri “Piemonte”.