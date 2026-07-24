Rischio alluvioni, la Calabria punta sulla ricerca per proteggere le città

il progetto

CATANZARO Rischio idrogeologico e alluvioni: presieduto dal vicepresidente e assessore ai Lavori pubblici, Urbanistica, Difesa del suolo e Politiche della casa della Regione Calabria, Filippo Mancuso, un incontro istituzionale di coordinamento operativo, in Cittadella regionale a Catanzaro, nell’ambito dell’accordo quadro sottoscritto da Regione Calabria con il Dipartimento Diceam dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, l’Università Federale di Rio de Janeiro e l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale. «Con questo Accordo – spiega il vicepresidente Mancuso – intendiamo avviare un programma condiviso di ricerca scientifica e applicata finalizzato alla gestione sostenibile delle inondazioni urbane, attraverso lo sviluppo di attività sperimentali in aree pilota individuate nei comuni di Reggio Calabria e Catanzaro, particolarmente esposti al rischio di allagamenti. L’obiettivo è mettere a sistema le competenze istituzionali e tecnico-scientifiche dei soggetti coinvolti per analizzare le criticità idrauliche dei contesti urbani calabresi, sviluppare modelli previsionali avanzati per la valutazione del rischio e definire strategie operative basate su soluzioni innovative di drenaggio urbano sostenibile e di invarianza idraulica». All’incontro hanno partecipato il dirigente del settore 3 – Difesa del suolo e Tutela idrogeologica, Pierluigi Mancuso, e la funzionaria Stefania Romanò, insieme Franca Comito dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale. La componente accademica e scientifica è stata rappresentata dal professor Giuseppe Barbaro, per il Dipartimento Diceam dell’Ateneo reggino, che ha coordinato il gruppo di lavoro composto da Francesca Novembre, Francesca Minniti, Giuseppe Mauro e Angela Fedele, e dal professor Marcelo Gomes Miguez, referente dell’Università Federale di Rio de Janeiro e del laboratorio accreditato presso la Cattedra Unesco sul drenaggio urbano sostenibile. Nel corso dell’incontro è stata evidenziata la rilevanza strategica della collaborazione tra la Regione Calabria e le eccellenze accademiche nazionali e internazionali, considerata uno strumento fondamentale per rafforzare la capacità di pianificazione degli enti locali, promuovere interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e incrementare la sicurezza delle comunità e dei centri urbani del territorio calabrese.