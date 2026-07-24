Una calabrese alla guida della formazione forense: Angela Iannello nuova docente del Collegio Periti Italiani di Roma

L’incarico

È calabrese la nuova docente del Collegio Periti Italiani nel corso di specializzazione in Trascrizioni Forensi. Sarà la dott.ssa Angela Iannello, 28 anni, professionista calabrese, la nuova docente del corso di Trascrizioni Forensi organizzato dal Collegio Periti Italiani di Roma. A partire dal prossimo ciclo formativo, Iannello subentrerà nella docenza alla prof.ssa Leonarda Alonzo, che negli anni precedenti ha contribuito alla crescita del corso mettendo a disposizione competenza ed esperienza professionale. Il nuovo incarico rappresenta un riconoscimento importante per la dott.ssa Iannello, che entrerà ufficialmente nel corpo docente del Collegio Periti Italiani in un settore particolarmente delicato e specialistico. La trascrizione forense, infatti, non consiste nella semplice riproduzione scritta di una conversazione. Il professionista deve analizzare intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, oltre a registrazioni audio e video utilizzate nei procedimenti civili e penali, restituendone il contenuto in maniera fedele, chiara e tecnicamente corretta.

Un’attività che richiede competenze linguistiche, capacità di ascolto, conoscenze tecniche e familiarità con le regole del processo. Per questo motivo la formazione dei trascrittori forensi assume oggi un’importanza crescente. L’evoluzione dei sistemi di captazione, la qualità spesso problematica delle registrazioni e la complessità delle comunicazioni analizzate impongono una preparazione sempre più approfondita e multidisciplinare a supporto di magistrati, avvocati, pubblici ministeri. L’ingresso della dott.ssa Angela Iannello segna quindi l’avvio di una nuova fase per il corso del CPI di Roma, nel segno della continuità didattica ma anche dell’aggiornamento professionale. Un incarico prestigioso che porta una professionista calabrese all’interno del corpo docente di un percorso formativo dedicato a una delle attività più complesse e rilevanti nell’ambito delle consulenze tecniche e delle perizie giudiziarie.



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