«Occhiuto dica se il miliardo per i nuovi ospedali sia la contropartita del suo sì alle pre-intese sull’autonomia»

la polemica

LAMEZIA TERME “Il presidente Occhiuto spieghi ai calabresi se il miliardo di euro in più per l’edilizia sanitaria rappresenti la contropartita dell’assenso che ha espresso in Conferenza Stato-Regioni alle pre-intese sull’autonomia differenziata in materia sanitaria. Se così fosse, sarebbe uno scambio politico evidentemente contrario alla ripresa del Servizio sanitario della Calabria”. Lo si legge in una nota del Pd Calabria, che evidenzia: “I nuovi ospedali possono rappresentare un’opportunità, ma la Calabria ha una gravissima carenza di medici, infermieri, operatori sociosanitari, tecnici e altro personale. Senza un piano assunzionale straordinario, le nuove strutture da costruire potrebbero essere cattedrali nel deserto. È adesso che i calabresi hanno bisogno di assistenza”. “La Calabria – osserva il segretario del Pd regionale, il senatore Nicola Irto – riceve risorse insufficienti a causa di un criterio di ripartizione del Fondo sanitario nazionale che penalizza pesantemente le regioni del Sud. Il Pd Calabria ne chiede da tempo una revisione, perché il diritto alla salute deve avere la stessa tutela in tutto il Paese”. “La Regione e il governo – sottolineano i dem calabresi – devono garantire strutture, personale, risorse e servizi. La Calabria ha già pagato un prezzo altissimo a causa del commissariamento sanitario, da cui non è affatto uscita. Senza assunzioni e senza equità nel riparto del Fondo sanitario, gli ospedali della regione – conclude la nota del Pd – non potranno fornire l’assistenza necessaria”.

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