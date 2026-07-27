“Sorbetteria Calabria Straordinaria”, i sapori identitari diventano motore di turismo e sviluppo

Il progetto regionale

CATANZARO «Costruire una Calabria sempre più riconoscibile attraverso un brand unitario, valorizzando le produzioni identitarie e sostenendo manifestazioni di qualità capaci di raccontare la biodiversità e il talento della nostra terra». Con queste parole l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, ha presentato questa mattina, nella sala Verde della Cittadella regionale, “Sorbetteria Calabria Straordinaria”, il nuovo progetto dedicato alla promozione delle eccellenze agroalimentari calabresi attraverso la cultura del sorbetto artigianale. L’iniziativa è promossa da Unpli Calabria con il sostegno della Regione Calabria, di Arsac e di Calabria Straordinaria e la direzione artistica del maestro gelatiere Francesco Mastroianni. L’obiettivo è raccontare l’identità regionale attraverso sorbetti realizzati con materie prime del territorio, rafforzando il legame tra produzioni locali, turismo, artigianato e patrimonio enogastronomico. «C’è tanta capacità in termini di artigianato, tanta storia e tanta tradizione che vogliamo valorizzare», ha spiegato Gallo. «Anche i sorbetti rappresentano un pezzo di questa storia, attualizzato attraverso l’impegno e la maestria di artigiani di grande valore come Francesco Mastroianni».

La conferenza stampa è stata moderata dal presidente di Unpli Calabria, Filippo Capellupo, che ha ricordato come il progetto affondi le proprie radici in un percorso avviato molti anni fa, quando già si immaginava il potenziale internazionale delle produzioni calabresi trasformate in gelati e sorbetti. All’incontro sono intervenuti anche il presidente della Pro Loco di Lamezia Terme, Vincenzo Ruberto; la presidente della Pro Loco di Montalto Uffugo, Manuela Filice; l’assessore alle Attività economiche del Comune di Catanzaro, Giuliana Furrer; il sindaco di Falerna, Francesco Stella; e l’imprenditore agricolo Battista Muraca, tra gli ideatori dell’iniziativa. Presente anche la consigliera regionale Elisabetta Santoianni. La manifestazione farà tappa a Falerna il 7 e l’8 agosto, a Catanzaro il 9 e il 10 agosto e a Montalto Uffugo il 21 agosto. Bergamotto, cedro, limoni, arance, angurie, clementine, fichi, pesche, albicocche, more selvatiche e fragoline di bosco troveranno nella sorbetteria artigianale uno strumento per conservare e valorizzare profumi, colori e sapori della Calabria. “Sorbetteria Calabria Straordinaria” si inserisce così nella strategia regionale che punta a fare dell’agroalimentare uno dei principali motori dello sviluppo economico e turistico. Nelle intenzioni degli organizzatori, il progetto sperimentale dovrà contribuire alla nascita di una nuova filiera capace di mettere in rete agricoltura, artigianato, cultura e turismo, offrendo ai visitatori esperienze autentiche e creando nuove opportunità economiche per il territorio.

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