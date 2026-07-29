Lamezia Terme, Ferro: «Prosegue lo sgombero di Scordovillo, il Governo mantiene l’impegno»

le operazioni

LAMEZIA TERME «Lo sgombero del campo rom di Scordovillo continua. Dopo decenni di attese, il Governo Meloni e il Ministero dell’Interno stanno mantenendo un impegno assunto con i cittadini». Così, sui suoi social, il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (Fd)), che spiega: «Proseguono le operazioni di sgombero delle abitazioni, la ricollocazione delle famiglie aventi diritto, le verifiche ambientali e il percorso che porterà alla demolizione dell’insediamento e alla bonifica dell’area. Finora sono già state sgomberate 27 famiglie, 10 delle quali nella sola giornata di oggi, e le operazioni di sgombero e abbattimento delle abitazioni e delle pertinenze stanno proseguendo, nel rispetto delle procedure di sicurezza rese necessarie dalla presenza di eternit. È un intervento complesso che coinvolge Prefettura, Questura, Regione Calabria, Comune, Aterp, il Commissario straordinario per le bonifiche, Comunità Progetto Sud e tutte le Forze dell’ordine, unite da un obiettivo comune: restituire legalità, sicurezza e dignità a un territorio che per troppo tempo ha convissuto con una delle più gravi situazioni di degrado del Mezzogiorno.

Determinante è stato anche l’impegno del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, che ha assicurato le risorse necessarie e sostenuto il percorso con interventi concreti, rendendo possibile l’avvio di un’operazione attesa da decenni. Il lavoro continua, con determinazione, per ripristinare la legalità, restituire sicurezza al territorio, tutelare l’ambiente e favorire una piena integrazione sociale», conclude Ferro.