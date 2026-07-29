Stop ai sottosegretari, un altro passo verso il referendum popolare: regolare la richiesta del centrosinistra

il caso

REGGIO CALABRIA Il segretario del Consiglio regionale, Tommaso Calabrò, ha dichiarato la regolarità della richiesta di referendum popolare sulle modifiche dello Statuto della Regione Calabria relative alla introduzione della figura dei sottosegretari. A presentare la richiesta sono stati i consiglieri della opposizione di centrosinistra delegati Ernesto Alecci (Pd), Enzo Bruno (Tridico Presidente) e Francesco De Cicco (Democratici Progressisti): con il referendum il centrosinistra punta ad abrogare la modifica dello Statuto regionale che ha introdotto la figura dei sottosegretari. il referendum – come si ricorderà – era stato ammesso con una ordinanza dall’Ufficio per il referendum presso la Corte di appello di Catanzaro, al quale si era rivolta la minoranza. Contro l’iniziativa dell’opposizione di centrosinistra la Regione, su input della maggioranza di centrodestra guidata dal presidente Roberto Occhiuto, ha proposto ricorso al Tar Calabria, che nel rigettare la richiesta di sospensiva dell’ordinanza dell’Ufficio per il referendum presso la Corte di appello di Catanzaro, ha fissato l’udienza di merito per il prossimo 2 settembre. (redazione@corrierecal.it)

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