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Reggina, oggi parte il ritiro in Piemonte. Ecco i convocati di Marchionni

La squadra è partita alla volta di Cantalupa. 19 (per ora) i calciatori a disposizione del tecnico amaranto

Pubblicato il: 29/07/2026 – 11:43
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Reggina, oggi parte il ritiro in Piemonte. Ecco i convocati di Marchionni
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REGGIO CALABRIA La Reggina ha comunicato che nella giornata di oggi, mercoledì 29 luglio, il gruppo della prima squadra è partito alla volta del Piemonte per raggiungere Cantalupa (Torino), dove, agli ordini di mister Marchionni e del suo staff, gli amaranto darà vita alla prima parte del ritiro precampionato. Nelle ultime 48 ore il club ha portato a termine numerose operazioni di mercato e altre potrebbero chiudersi nelle prossime ore.

I convocati per il ritiro

PORTIERI

Antonio Lagonigro

DIFENSORI

Edoardo De Mori, Lorenzo Jeremie Fazio, Domenico Girasole, Rosario Girasole, Ernesto Runza, Giuseppe Verduci.

CENTROCAMPISTI

Mady Abonckelet, Federico Baggi, Simone Franchini, Mohamed Laaribi, Andrea Palmieri, Antonio Porcino, Riccardo Rotulo, Stefano Specker, Filippo Toscano.

ATTACCANTI

Giuliano Vincenzo Alma, Michele Guida, Andrea Di Grazia.

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