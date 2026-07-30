Riqualificazione aree industriali, Ferrara: «Bene l’avvio dei bandi regionali, ora la fase attuativa»

collaborazione istituzionale

CATANZARO Il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, esprime apprezzamento per l’annunciata apertura dei bandi regionali destinati alla riqualificazione delle aree industriali, sottolineando come questo passaggio rappresenti l’esito di un percorso costruito nel tempo grazie a un confronto costante di Unindustria Calabria con la Regione Calabria, realizzato per mano dell’assessorato allo Sviluppo economico guidato da Giovanni Calabrese e con la regia del presidente Roberto Occhiuto.

Per Ferrara si tratta di un obiettivo giunto grazie «al lavoro svolto nei mesi scorsi, quando, insieme ai rappresentanti istituzionali e all’Arsai, con in testa il suo presidente Sergio Abramo e la struttura, è stato promosso un percorso di incontri e sopralluoghi nelle diverse aree industriali calabresi, con l’obiettivo di raccogliere direttamente le indicazioni delle imprese e far emergere con chiarezza le priorità di intervento».

«In quella fase – spiega il presidente degli industriali calabresi – abbiamo svolto un ruolo attivo e concreto, contribuendo a segnalare e fare emergere criticità e priorità di intervento e accompagnando l’azione della Regione nella definizione di azioni mirate e realmente aderenti ai bisogni dei territori. Un modello che ha già visto i suoi frutti nel recente passato con le misure di sostegno agli investimenti delle imprese. Oggi si vedono i frutti di questo lavoro condiviso, che testimonia ancora una volta quanto il dialogo istituzionale e il confronto con gli imprenditori possano produrre risultati importanti per la Calabria».

Con la pubblicazione dei bandi per 41 mln di euro, entra dunque nel vivo quella fase operativa di riqualificazione delle aree industriali che Unindustria ha da tempo posto come condizione determinante per la capacità della Calabria di attrarre nuove attività imprenditoriali da fuori regione.

Si va verso la concretizzazione dell’intento più volte espresso da Unindustria di impiegare in maniera efficiente le risorse disponibili affinché queste si traducano in incremento del valore della produzione in Calabria. E allo stesso tempo è la testimonianza dell’impegno di Unindustria per le imprese calabresi: «Non si tratta soltanto di un annuncio positivo, ma di un passaggio di rilievo che segna il riconoscimento di un lavoro portato avanti con continuità e con responsabilità. È anche questo il senso della collaborazione istituzionale: trasformare una richiesta storica del sistema produttivo in un risultato concreto per le imprese e per i territori», conclude Ferrara.